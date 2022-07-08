الاحتلال يعيق تحركات المواطنين ويكثف تواجده العسكري جنوب جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكري متنقلة، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال نصبت كمائن في ظل انتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط قرى وبلدات: كفيرت، ومركة، وعرابة، والزاوية، وبير الباشا، وعنزا، وعجة، وفحمة، والرامة، ومفرق يعبد.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة جنين منذ عدة أيام، بعد الاشتباكات التي تشهدها المدينة وتتصدرها "كتيبة جنين"؛ لصد محاولات اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها من قبل جيش الاحتلال.

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