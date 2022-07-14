رئيسي: لا يحق لأحد التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة/ 5 وفيات جديدة بكورونا

الرئيس الايراني: لا يحق لأحد التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع الوفد الحكومي أمس الأربعاء ردًا على مزاعم الأمريكيين الأخيرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة: إن الأمريكيين قالوا إن على إيران أن تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بينما الجمهورية الإسلامية لم تنسحب أبدًا وكانت أمريكا هي التي انتهكت الاتفاقية.

وأضاف: "اليوم، ليس الأوروبيون فقط كحليف للأمريكيين في المفاوضات، ولكن أيضًا كل دول العالم سُئلوا لماذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة وانسحبت منها؟"

وفي إشارة إلى العقوبات الأمريكية القاسية على الشعب الايراني، قال الرئيس الايراني: إن الأمريكيين قالوا مرارًا إن الضغط الذي فرضوه على الشعب الإيراني كان غير مسبوق ولكن المتحدث باسم وزارة خارجية هذا البلد أعلن رسميًا أن هذه الضغوط لم تعمل بأي شكل من الأشكال وفشلت بشكل مخجل...

باقري كني: على حكومة كوريا الجنوبية الإفراج فورا عن الارصدة الإيرانية

غرد مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية حول محادثاته الهاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي: لقد أكدت أن إيران حكومةً وشعباً تتوقع أن تقوم الحكومة الكورية الجديدة بالإفراج فورا عن الارصدة الإيرانية في البنوك الكورية من أجل تمهيد الأرضية لتحسين العلاقات بين البلدين.

واشارعلي باقري كني مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، في تغريدة مساء (الأربعاء) ، إلى مكالمته الهاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي، وكتب: في المكالمة الهاتفية ، مع السيد تشو هيون-دونغ المساعد الأول لوزير خارجية كوريا اكدت أن إيران حكومةً وشعباً تتوقع من الحكومة الكورية الجديدة الإفراج الفوري عن الارصدة الإيرانية في البنوك الكورية من أجل تمهيد الارضية لتحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف باقري كني: ذكر الجانب الكوري أن سيول تبحث بجدية عن طريقة لحل هذه المشكلة...

العميد حيدري: القوات البرية تتطلع لإنشاء 5 وحدات جديدة للطائرات المسيرة

أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أمس الأربعاء، أنه سيتم تشكيل 5 مجموعات جديدة للطائرات المسيرة في هذه القوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدري: إن أحد الركائز الأساسية لتطوير الأسلحة في قواتنا هو الدخول إلى مجال الطائرات المسيرة، ويجب القول أن الطائرات المسيرة الأكثر تقدماً كانت في خدمة قواتنا منذ بعض الوقت. وتم عرض طائرة كروز وطائرة حيدر المسيرة، حيث دهش العالم عندما رأى قوة طائرات الجيش المسيرة...

الصحة الايرانية: تسجيل 5000 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 5000 إصابة و 5 حالات وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر الثلاثاء ولغاية ظهر الاربعاء تم تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 260 ألفا و 17 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 541 من المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 397 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. حيث لفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و65 ألفا و989 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن...

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