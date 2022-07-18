روسيا تعلن عن رفع مستوى علاقاتها مع ايران الى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد الرئيس الروسي، يوري اوشاكوف، قال في حديثه له خلال مؤتمر صحفي، ان روسيا تخطط لرفع مستوى علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن اوشاكوف قوله: "إيران شريك هام لروسيا، العلاقات تحمل طابع صداقة، ولها تاريخ يمتد لقرون، وتتطور بشكل فعال للغاية في أوسع مجموعة من المجالات. هناك خطط لدى البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى جديد، إلى مستوى شراكة استراتيجية. وفي هذا الشأن جاري إعداد اتفاق جديد بين الحكومتين".

وحول المفاوضات لإلغاء الحظر عن ايران، قال مساعد بوتين، ان روسيا تؤيد الاتفاق النووي مع ايران وفقا لصيغة الاتفاق في عام 2015.

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