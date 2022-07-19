أمريكا تضغط على القوى السياسية لانتخاب رؤساء ينفذون أوامرها/هناك مشروع جديد في العراق يتم التمهيد له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للحركة تفقد عوائل الشهداء بمناسبة عيد الغدير الاغر، معربا عن تقديره لتضحيات المجاهدين خلال مواجهة الارهاب التكفيري وعصابة داعش وباقي المنظمات الارهابية التي صنعتها أمريكا.

وأشار الشيخ أكرم الكعبي الى تعبير الشهيد الصدر الذي وصف أمريكا وبريطانيا واسرائيل بـ"الثالوث المشؤوم والاستكبار العالمي"، مصرحا أن الكثير من الشباب العراقي هم من الممهدين الحقيقيين لظهور الامام المهدي (عج) وعلى كل المجاهدين أن يتمسكوا بطريق الشهداء والدماء التي سقطت لمواجهة مشاريع العدو.

وأكد على أن أمريكا مازالت تتآمر على العراق، مضيفا أن البيت الابيض يضغط على الاحزاب والقوى السياسية لإجبارها على انتخاب رؤساء ينفذون أوامر واشنطن.

ودعا الاحزاب والقوى السياسية الى رفض منطق اذلال العراق، مصرحا على القوى السياسية أن تخرج من الهيمنة الامريكية وتتبع خط الشهداء. مبينا أن العراق كل يوم يتعرض لمشروع أمريكي جديد، اليوم داعش انتهت فاتوا بمشروع آخر.

وفي الختام كشف الكعبي عن أبعاد مشروع العدو الجديد، قائلا: الضغوطات الخارجية والداخلية ليست فقط على الوضع العام بل على فصائل المقاومة والحشد الشعبي حتى لايرفع صوت الحق ولا يحارب الباطل.

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