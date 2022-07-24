قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ استهدف احتفالا دينيا بمناسبة افتتاح كنيسة بمدينة السقيلبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سانا إن الاستهداف الصاروخي أسفر عن مقتل اثنين و11 جريحا أطلقته التنظيمات الإرهابية على تجمع حاشد في مدينة السقيلبية خلال احتفال ديني بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة

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