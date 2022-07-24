  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٣:٠٤ م

في سوريا؛

قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ استهدف احتفالا دينيا بمناسبة افتتاح كنيسة بمدينة السقيلبية

قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ استهدف احتفالا دينيا بمناسبة افتتاح كنيسة بمدينة السقيلبية

صرحت وكالة سانا السورية بسقوط قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ أطلقته التنظيمات الإرهابية، استهدف تجمعا حاشدا في مدينة السقيلبية بريف حماة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سانا إن الاستهداف الصاروخي أسفر عن مقتل اثنين و11 جريحا أطلقته التنظيمات الإرهابية على تجمع حاشد في مدينة السقيلبية خلال احتفال ديني بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة

/انتهى/

رمز الخبر 1925428
https://ar.mehrnews.com/news/1925428/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات