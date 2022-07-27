مراسم عيد الغدير أظهرت للجميع أن الناس يفضلون الدين/ صلاة الجمعة واجب استثنائي 100٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ذكرى السنوية لاقامة اول صلاة الجمعة بعد الثورة الإسلامية في 27 يوليو 1979، التقى أئمة الجمعة من جميع أنحاء البلاد بآية الله سيد علي الخامنئي صباح اليوم (الأربعاء) في حسينية الإمام الخميني(رض).

ونوه سماحة آية الله سيد علي الخامنئي عند الامعان في معاني صلاة الجمعة يتبين انها تعد فريضة استثنائية حتى اكثر من فريضة الحج لما لها من ميزاتها الخاصة.

وصرح سماحته ان صلاة الجمعة تجمع حشدا كبيرا من الناس كل اسبوع في مكان محدد ومن شأن هذا الاجتماع ان يكون منبرا لطرح القضايا المهمة للمجتمع واصفا هذا الاجتماع بانه ذو اهمية کبیرة واذا يتراجع عدد المصلين فيها فهذا يثير القلق.

وفيما اشار قائد الثورة الاسلامية الى هذه الاية القرانية : «‌فَإِنَّ الذِّکْرَیٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ" اكد على اهمية تواجد ابناء الشعب في الساحة.

وعلق على الاحتفال المليوني بعيد الغدير الذي اقيم الاسبوع الماضي في العاصمة طهران تحت عنوان "إقامة ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير الأغر" وشدد بالقول ان هذه الاحتفالية اثبتت ان الشعب الايراني تبع للدين.

وخاطب ائمة الجمعة الحاضرين في حسينية الامام الخميني (ره) قائلا، يجب ان تضعوا مساعدة الشرائح المحرومة والمستضعفة في المجتمع نصب اعينكم لاننا ندافع عن العدالة ونرفع راية العدالة إلا انها لن تتحقق دون مساعدة هذه الشرائح.

يتبع....