ايران ستقدم كل ما يلزم لتعزيز القيم الدينية والثقافية لزيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، اعتبر في الكلمة التي القاها ظهر اليوم السبت امام الاجتماع الـ 12 للجنة التنسيق والتخطيط الهندسي الثقافي الذي عقد برئاسته، أن الخصوصية التي تميز قدرة ايران هي الروح الاستشهادية والتواقة للتضحية والايثار في الدفاع عن المقدسات الاسلامية، مدينا المحاولات الاخيرة التي أساءت الى بعض الرموز الجهادية، مشيراً إلى أنها تريد وضع علامة استفهام حول المدافعين عن مراقد اهل البيت عليهم السلام.

ودعا المجلس الاعلى للثورة الثقافية والاجهزة المعنية في مجال الثقافة الى الرد على تخرصات الاعداء التي تم التخطيط لها من قبل المعاندين للثورة الاسلامية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتهم.

وأضاف: "ان الخصوصية التي تميز قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية لايمكن حصرها في قوتها العسكرية حيث ان هذه القوة موجودة في كل الدول، بل ان مايميزها عن الدول الاخرى هي روح التضحية والايثار والشوق الى الشهادة في سبيل الله".

وأكد على أن هذه الثقافة فتحت اليوم طريقها الى ارجاء العالم، لذا فإن الاعداء وضعوا مواجهتها في جدول اعمالهم ويخططون لتشويه صورة المدافعين عن المقدسات الاسلامية واثارة علامة استفهام حول مصداقية هؤلاء الابطال.

وشدد على أن المشاركة في مراسم اربعين الامام الحسين (ع) فرصة ثمينة استثنائية لنشر القيم الدينية والثقافة الاسلامية، معلنا عن استعداد الحكومة لوضع كل الامكانات اللازمة لتعزيز القيم الدينية والثقافة لزيارة الأربعين الحسيني.

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