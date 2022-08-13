الحكومة والبرلمان الإيراني يجتمعان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، حجة الإسلام علي رضا سليمي، أعلن في افادة صحفية عن عقد اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان وقال: "إن هذا الاجتماع سيعقد مساء غد (الأحد 23 أغسطس) في ديوان رئاسة الجمهورية وذلك بهدف بحث ودراسة قضايا الساعة في البلاد".

وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي: "إن هذا الاجتماع سيعقد عشية الذكرى السنوية للحكومة، ومن المفترض أن تلتقي هيئة رئاسة مجلس الشورى ورؤساء اللجان مع رئيس الجمهورية وجميع أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم الوزراء ونواب رئيس الجمهورية".

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