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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٤٣ م

غداً؛

الحكومة والبرلمان الإيراني يجتمعان

الحكومة والبرلمان الإيراني يجتمعان

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي عن عقد اجتماع لجميع أعضاء الحكومة الإيرانية وهيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي ورؤساء اللجان البرلمانية يوم غدا الاحد، في ديوان الرئاسة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، حجة الإسلام علي رضا سليمي، أعلن في افادة صحفية عن عقد اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان وقال: "إن هذا الاجتماع سيعقد مساء غد (الأحد 23 أغسطس) في ديوان رئاسة الجمهورية وذلك بهدف بحث ودراسة قضايا الساعة في البلاد".

وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي: "إن هذا الاجتماع سيعقد عشية الذكرى السنوية للحكومة، ومن المفترض أن تلتقي هيئة رئاسة مجلس الشورى ورؤساء اللجان مع رئيس الجمهورية وجميع أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم الوزراء ونواب رئيس الجمهورية".

/انتهى/

رمز الخبر 1925885
https://ar.mehrnews.com/news/1925885/

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