إيران تمتلك قوة ردع عالية تمنع العدو من ارتكاب أي حماقة ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، العميد أبو الفضل شكارجي، أشار إلى دور الاعلام والصحفيين في النصر بحرب الدفاع المقدس وإلى دورهم في هزيمة داعش وتبيين جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المحتل.

وأضاف سردار شكرجي: "إذا كان الدفاع المقدس استغرق ثماني سنوات، فإن عمل الإعلام ورسالته لن يكون ثماني سنوات، وعمل الصحافيين لا ينتهي بانتهاء عمل داعش والكيان الصهيوني الغاشم".

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أنه لدى إيران قوة ردع عالية جدًا، مشيراً إلى أن الأعداء يحسبون الحسبات لمواجهة هذه القوة ولولاها لما انتظروا ساعة في ارتكاب حماقات ضد إيران.

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