الحرب المقبلة يجب ان تكون لكنس الكيان الصهيوني من ارض فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبوشريف في تصريح له: أن من كان يتوهم تشكيل دولة على حدود عام 1967 ، قد تبخرت اوهامه بغطرسة الكيان الصهيوني.

واكد بان الحرب المقبلة للشعب الفلسطيني يجب أن تكون من أجل "كنس إسرائيل من أرض فلسطين" ، وأوضح أنه ينبغي بذل الجهود من أجل التحرير الكامل لفلسطين لذلك فإن وحدة الساحات تلعب دوراً هاماً في هذا المجال.

واضاف: نحن نصر على وحدة الساحات حتى تكتمل الوحدة في مواجهة المحتل الغاصب. نأمل أن ينضم الآخرون في العالم العربي والإسلامي إلى هذه المواجهة.

وشدد على أن وحدة الساحات ليست مجرد ساحات فقط، بل يجب أن تشمل ايضا وحدة الرؤية لكل فلسطيني من أجل التحرير الكامل ، وقال: أن واجبنا الديني والأخلاقي هو مواجهة "إسرائيل" المبنية على العدوان. الجهاد الإسلامي وقف امامه لوحده ثلاثة أيام ، وهذه القضية فخر للشعب الفلسطيني. طالما نحن في خط المواجهة، فلن نُهزَم، بل نحن رابحون دوما مع مشروع المقاومة.

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