التعاون مع الكيان الصهيوني يهدد الأمن في منطقة الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد تنكسيري خلال حفل في مدينة مشهد، أن أمن إيران الإسلامية هو أمن دول الجوار وتعتبر إيران أمن جيرانها من أمنها.

وحذر الدول التي توفر الأرضية للتدخل الأجنبي وحضور الأجانب خاصة الدول المستكبرة وتعطيها قاعدة وأرض ومجال لتشكيل تحالف عسكري ضد دول المنطقة قائلا، بانها ستدفع تكلفة لسلوكها غير الودي والاستفزازي أولاً و في نفس الوقت سيؤثر مثل هذه الإجراءات على استقرار المنطقة و أمنها.

وأضاف: نحاول أن تكون لدينا علاقات أخوية مع جميع دول المنطقة من خلال الحفاظ على الوحدة الإسلامية، وإن استتباب الأمن في كل المنطقة هو هدفنا لكنه يجب أن نعلم حيثما تواجد الكيان الصهيوني لم يكن له اثر سوى النهب والفتنة والعدوان.

واشار إلى الاستعدادات القتالية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية في الوقت الحالي قائلا، نحن جاهزون ولايستغرق بدء تنفيذ أي مهمة وعملية للحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية و شعبها البطل إلا بضع دقائق.

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