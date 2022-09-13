إيران تنظر إلى وثيقة اليونسكو 2030 وفقا لقوانينها الداخلية والثقافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه التقى أمیرعبدالهیان، اليوم الثلاثاء، مع الخوري في بدء مهمتها كمديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران، واعتبر في اللقاء أن العلاقات بين إيران واليونسكو جيدة، خاصة في مجال تسجيل التراث الثقافي، كما أن قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية نموذجية في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمرأة.

وأضاف: "كان من المفترض أن تكون وثيقة اليونسكو 2030 تضامنا عالميا في مجال التعليم، ولكن بتجاهلها الهوية والحقائق الثقافية للبلدان تسببت لها المشاكل ولهذا السبب إيران تنظر إليها وفقا لقوانينها الداخلية والثقافية:.

ومن جهتها، شرحت الخوري مشاريع مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مكانة هذا المكتب الإقليمي.

يذكر أن مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران ينسق فعاليات المنظمة في إيران، وأفغانستان، وباكستان وتركمنستان.

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