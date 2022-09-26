قوة ايران نابعة من دماء الشهداء/ احترام مكانة الشهداء السامية يُعتبر واجباً على كل ايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عائلة الشهيد قاسم سليماني اشادت في اللقاء بمواقف رئيس الجمهورية الداعية للعدالة في خطابه الذي القاه في منظمة الأمم المتحدة، مثمنين اجراء آية الله رئيسي في الحفاظ على ثقافة التضحية والشهادة خلال هذه الكلمة.

وذكّر رئيس الجمهورية بأهمية رفع الصوت المطالب بالحق ومواجهة عداوة الامبراطورية الاعلامية الغربية في مجال مكافحة الارهاب قائلا " ان اعداء هذه البلاد يستغلون الادوات الاعلامية لقلب الحقائق واستبدال الضحية بالجلاد ، ولذلك واثناء اعداد خطابي امام الجمعية العامة للامم المتحدة وعلى قاعدة اكرام الرموز الوطنيين قررنا ان نعرّف بالشهيد سليماني لكي يعلم العالم ما هو الارهاب ، ومن هو الارهابي، ومن كان بطل مكافحة الارهاب؟

وندد آية الله رئيسي بأداء وسائل الاعلام الغربية في حرف الحقائق وتزييفها قائلا "ان نظام الهيمنة وعبر الاستعانة بامبراطوريته الاعلامية يسعى لتغيير مفهوم الارهاب واظهار نفسه كبطل لمقارعة الارهاب ولذلك تقع المسؤولية الجسيمة علينا بعدم السماح لنجاحه.

كما شدد رئيس الجمهورية على واجب مسؤولي البلاد في الدفاع عن الحقيقة ومواجهة قلب الحقائق من لدن اعداء ايران الاسلام وقال " خلال خطاباتي ولقاءاتي المختلفة اثناء زيارتي لمقر الامم المتحدة أكدت بأن الدول الاوروبية والاميركية تحاول اليوم تبرئة زمرة خلق الارهابية التي تلطخت يداها بدم 17 الف مواطن ايراني بريء هم ضحايا الارهاب، في وقت كان يضع هؤلاء في السابق على القائمة السوداء للارهاب ، لكنه اليوم يخرجهم من القائمة ويحميهم".

ونوه آية الله رئيسي ان الشهيد سليماني قد تحول الى رمز من رموز النظام الاسلامي ولذلك يحقد عليه الاعداء ، وقال "كما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية فان الشهيد سليماني ليس فقط اسما بل نهجا وعلينا جميعا ان نعمل من اجل سريان مظاهر ومبادئ هذا النهج في حياة المواطنين.

/انتهت/