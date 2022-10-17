القضاء الايراني سيعاقب كل من ينشر الاكاذيب لحرف الرأي العام

وتابع المسؤول القضائي قائلا: "ان كل من يعمد الى الكذب ويؤدي الى التحريض من خلال الاشخاص الذين يثيرون الفوضى ويقومون بأعمال الشغب ويتسبب في خلل الأمن في البلاد، يجب أن يتحمل المسؤولية عن عمله هذا ويجب محاسبة هؤلاء الأشخاص على أفعالهم".

وشدد ستايشي، على أنه ورغم الشفافية ووضوح القضية، فإن البعض يعمدون على تعكير صفو الرأي العام، مشيرا الى تقديم الجهات المعنية توضيحاتهم بعد توجيهات قائد الثورة الاسلامية بضرورة الفصل بين كل من يعمل على الفوضى أو يشارك فيها ويتسبب بها ومن لادور له في ذلك.

واستطرد قائلا: "اننا نؤمن بأن يتم التعامل الذكي الحذر الرادع مع العناصر الرئيسية ومن تم تضليله، وقد بدأنا بالفعل بفصل المغرر بهم من الذين تسببوا او حرضوا على أعمال الشغب حيث اطلقنا سراح اكثر من 1000 شخص في يوم واحد".

وشدد هذا المسؤول على أن السلطة القضائية ستتصدى بكل حزم وقوة للذين ارتكبوا اعمالا اجرامية وارتكبوا جرائم قتل وقاموا بأعمال النهب والتخريب كي يكونوا عبرة لمن يتعظ.

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