رئيس السلطة القضائية الايرانية يطالب بالإسراع في محاكمة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد سليماني

وكالة مهر للأنباء، انه اعرب ر ئيس السلطة القضايئة الايرانية حجة الاسلام محسني ايجئي في رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان عن ارتياحه لعقد ثلاث جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية للبلدين مؤكدا أن نتائج هذا التعاون المشترك تظهر إرادة البلدين في مكافحة الإرهاب وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن وتوسيع العلاقات الودية لا سيما في مجال التعاون القضائي الثنائي. وأفادتئيس السلطة القضايئة الايرانية حجة الاسلام محسني ايجئي في رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان عن ارتياحه لعقد ثلاث جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية للبلدين مؤكدا أن نتائج هذا التعاون المشترك تظهر إرادة البلدين في مكافحة الإرهاب وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن وتوسيع العلاقات الودية لا سيما في مجال التعاون القضائي الثنائي.

وشدد على أن عملية إغتيال الفريق الشهيد سليماني و الحاج ابومهدي المهندس و8 من رفاقهما على يد رجال الدولة الأمريكيين وعملائهم الآخرين في العراق كان يتعارض مع الأمن والسلم الدوليين مضيفا أن هذا العمل الارهابي قد أدى الى إنتهاك سيادة البلدين ومبادئ القانون الدولي المعروفة وكذلك انتهاك الالتزامات الدولية فيما يتعلق بحماية الشخصيات الرسمية المحمية دوليًا.

وتابع: أنه على الرغم من أن هذا العمل الإرهابي قد نفذ بأمر من الرئيس الأمريكي و بمشاركة بعض المسؤولين لدول أخرى إلا أن مناصب هؤلاء لا تمنع عن محاسبتهم ومعاقبتهم كما أن الإجراءات التي بدأها الجهاز القضائي العراقي تظهر ارادة ذلك البلد على اعتقال هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وذكر أن من شروط إقامة العدل هو الامتثال لمبدأ السرعة في الإجراءات فلذك بالنظر إلى أن هذا العمل الإرهابي وقع في العراق ومضى أكثر من عامين على وقوعه، فإن الشعب الايراني يطالب إصدار الأمر بالإسراع في التحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تزال مستعدة لمواصلة التعاون مع الجهاز القضائي لجمهورية العراق.

ودعا في الختام حجة الاسلام والمسلمين محسني إيجئي سائلا الله تعالى بالتوفيق والاعتزاز للعراق الشقيقة حكومة و شعبا.

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