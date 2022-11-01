الرئيس الايراني يلقي كلمة في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستجري المراسم في أكثر من 900 مدينة في البلاد بدءا من الساعة 9:30 لغاية 11 صباحا بالتوقيت المحلي (6:00 الى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش) بحضور حاشد للتلامذة والطلبة الجامعيين ومختلف شرائح الشعب وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة في هذه المراسم.

وبالتزامن مع احياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، سيتم احياء اليوم السابع لاستشهاد زوار مرقد السيد احمد بن موسى (ع) في شيراز اثر الاعتداء الارهابي الذي وقع مساء الاربعاء الماضي.

وستقام المراسم في طهران أمام وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية السابقة) ومن ثم يتجه الحاضرون نحو جامعة طهران للمشاركة في مراسم صلاة الجمعة. ويقوم أكثر من 3500 من مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتغطية الحدث هذا العام.

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