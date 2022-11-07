ايران تشيد بمفاوضات السلام في اثيوبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "كنعاني" في تصريح له اليوم الاثنين : اننا نهنئ بالمناسبة، الاتحاد الافريقي بصفته الوسط الرئيسي ودولة جنوب افريقيا التي استضافت المفاوضات وكافة الاطراف المشاركة، على جهودها البناءة طوال العامين الاخيرين بهدف تحقيق الوحدة الوطنية واحلال السلام المستديم في اثيوبيا.

واكد المتحدث باسم الخارجية، على استعداد ايران لتقديم كافة انواع الدعم الى دولة اثيوبيا بهدف ترسيخ السلام والامن في هذا البلد؛ متطلعا بان يؤدي تنفيذ الاتفاق الاخير الى تطوير وازدهار اثيوبيا ويمنح الهدوء الى شعبها.

/انتهى/