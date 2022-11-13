وزارة الامن الايرانية تعلن القبض على 32 عنصر من عصابة دولية لتهريب المخدرات

وكالة مهر للأنباء وأفادت، ان من خلال الجهود الاستخبارية لجهاز الأمن تم ملاحقة واعتقال عناصر من عصابة دولية كبيرة لتوزيع المخدرات، قامت بنقل شحنات كبيرة من المخدرات من الحدود الشرقية للبلاد إلى المحافظات الأخرى من خلال استخدام رعايا أجانب واعتماد أساليب معقدة تحت غطاء النقل العام.

واستناداً إلى التحقيقات والاجرائات المعلوماتية، تبين أن العصابة المذكورة توزع يومياً ما بين 300 إلى 400 كيلوغرام من شحنات المخدرات في البلاد، وحصلت علی نحو 130 الف ملیار ریال خلال فعالیتها في إیران.

وفي هذا الصدد، وبحسب الأمر القضائي، تم توقيف 32 شخصا من العناصر الرئيسية للشبكة، وتجمید 1054 حسابا مصرفيا لأعضاء الشبكة، ایضا تم التعرف علی كمية كبيرة من الممتلكات والأصول العائدة لهذه الشبكة و تم حجزهم جمیعاً.

وتكافح ايران على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد.

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