رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية يعلن عن تعاون ايراني قطري لإنتاج البضائع التي تحتاجها قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك عن التعاون طويل الأمد بين رجال الأعمال في البلدين: وفقًا للاتفاقيات، سيكون المستثمرون القطريون حاضرين في إيران ويستثمرون في الإنتاج البضائع التي تحتاجها قطر لتصدير هذه البضائع إلى بلادهم.

وأعلن بيمان باك عن إعداد خارطة طريق لتطوير التجارة بين إيران وقطر والوصول إلى رصيد 3 مليارات دولار، مضيفا: يتعلق جزء كبير من خارطة الطريق بإعادة الصادرات حتى نتمكن من استغلال قدرة قطر على التصدير بضائعنا إلى بلدان أخرى.

وصرح رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: قطر خفضت بشكل كبير تعريفة إعادة التصدير للتجار الإيرانيين وإلى جانب ذلك، يمكننا أيضًا استخدام هذه القدرة لاستيراد البضائع التي نحتاجها.

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