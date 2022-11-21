الوفد السوري يصل إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيعقد الوفد اجتماعات عدة مع عدد من الوفود المشاركة حيث سيتم التركيز على تطورات الأوضاع في سورية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار والانعكاسات السلبية للإجراءات القسرية اللامشروعة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية سواء على الوضع المعيشي والإنساني أو لإعاقة عملية إعادة الإعمار والتي تشكل لازمة أساسية لتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان لها أن وفد روسيا الاتحادية برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ووفد إيران برئاسة مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي سيشاركان في الاجتماع إضافة إلى وفود من دول أخرى.

وكانت كازاخستان استضافت في الـ15 والـ16 من حزيران الماضي الجولة الثامنة عشرة من الاجتماع الدولي حول سورية بصيغة أستانا، حيث أكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية وإدانتها الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سورية، وتؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء.

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