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٢٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:١٤ ص

في عملية استخباراتية معقدة؛

حرس الثورة يعتقل مسؤول قناة "إيران إنترناشونال" الارهابية في مدينة خوي

حرس الثورة يعتقل مسؤول قناة "إيران إنترناشونال" الارهابية في مدينة خوي

اعتقلت استخبارات حرس الثورة الاسلامية، في محافظة أذربيجان الغربية، المسؤول الرئيسي لقناة "ايران إنترناشونال" الارهبية في مدينة خوي.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، ان العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) لحرس الثورة الاسلامية في محافظة أذربيجان الغربية، أعلن في بيان عن تحديد واعتقال المسؤول الرئيسي لقناة "ايران إنترناشونال" في احدى مدن هذه المحافظة.

وكان المُعتَقَل يقوم بتحريض الآخرين على اعمال الشغب و الإخلال بالأمن عبر نشر العديد من الدعوات في الفضاء الافتراضي وفقا لهذا البيان.

وأشار البيان إلى انه كان ينوي ارتكاب أعمال تخريبة من شأنها أن تقوض الأمن العام للمدينة، مادفع قوات حرس الثورة الإسلامية إلى اعتقاله خلال عملية استخباراتية معقدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928284

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