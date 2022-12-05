وزير الطاقة الطاجيكي: حريصون على تطوير التعاون مع الشركات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تصريحات الوزير الطاجيكي، جاءت خلال الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وطاجيكستان الذي التأم باستضافة وزارة الطاقة الايرانية اليوم الاثنين.

واكد وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكستاني "دلير جمعة"، على حرص بلاده لتطوير التعاون مع الشركات الايرانية، لافتا الى المساحات الثقافية المشتركة بين البلدين والتجارب الناجحة على صعيد التعاون مع الشركات التجارية الايرانية سابقا من انها تشكل دافعا لتوسيع هذه الاواصر.

ونوه جمعة، بدور السفيرين الايراني والطاجيكي لدى البلدين، في سياق تطوير نشاطات الشركات الايرانية داخل طاجيكستان؛ قائلا : اننا على استعداد لتقديم التعاون الشامل في هذا الخصوص.

ومضى الى القول : يجب توفير وتعزيز الظروف المناسبة لهذا الهداف؛ مبينا ان 150 شركة مشتركة بين ايران وطاجيكستان، تواصل نشاطها حاليا في بلادنا.

واستطرد الوزير الطاجيكي: انني طلبت من كبار مسؤولي قطاع الكهرباء في طاجيكستان الدعم لتعزيز وتطوير هذا التعاون.

وصرح وزير الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان، ان توريد الكهرباء الى دول الجوار ودر العائدات المترتبة، يأتي ضمن السياسات المستقبلية في البلاد؛ مضيفا دوشنبة ترغب بالاستفادة من تجارب ودور الشركات الايرانية في هذا السياق.

فرحناكيان: يجب توسيع التعاون مع طاجيكستان في قطاعي الماء والكهرباء

في المقابل، اكد مستشار وزير الطاقة للجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد علي فرحناكيان"، على ضرورة توسيع التعاون مع طاجيكستان في قطاعي الماء والكهرباء.

واضاف "فرحناكيان" خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، ان وزارة الطاقة الايرانية بصفتها جهة حكومية معني، تسعى لتوفير ارضيات مناسبة تسهم في تنمية العلاقات بين القطاع الخاص الايراني المعني بشؤون الماء والكهرباء مع جمهورية طاجيكستان.

واوضح، ان اجتماع اليوم استعرض طاقات الشركات الايرانية الخاصة مع الجانب الطاجيكي، والسبل الكفيلة بحل المشاكل التي تعترض مسار التعاون الثنائي في قطاعي الماء والكهرباء.