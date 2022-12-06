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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٠٣ م

تحطم مقاتلة ترکیة وسط البلاد

تحطم مقاتلة ترکیة وسط البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، سقوط طائرة لفريق "النجوم التركية" الاستعراضية التابعة لسلاح الجو التركي، إثر اصطدامها بسرب من الطيور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، سقوط طائرة لفريق "النجوم التركية" الاستعراضية التابعة لسلاح الجو التركي، إثر اصطدامها بسرب من الطيور، في ولاية قونية وسط البلاد. وأضافت الوزارة في بيان، أن مقاتلة من طراز "إف 5" اصطدمت بسرب طيور وسقطت في ولاية قونية.

وأوضح البيان أن الطيار نجا من الحادثة عبر قفزه بالمظلة، حيث أكدت السلطات أن حالته الصحية مستقره.

و یذکر انه لقي شخصان مصرعهما في حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في منطقة عثمان غازي في ولاية بورصة الاسبوع الماضي. و قال حاكم بورصة ياكوب كانبولات فی هذا الصدد:"إن طائرة التدريب ذات المحرك الواحد ، التي أقلعت من منطقة باموكوفا في ساكاريا ، تحطمت في المنطقة القريبة من محطة الطاقة".

/انتهی/

رمز الخبر 1928572

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