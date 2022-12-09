شهيد متأثرا بإصابته في عدوان الاحتلال على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ذكرت مواقع محلية فلسطينية نقلاً عن مصادر عائلية، أن شلح عانى من مضاعفات في اليومين الأخيرين إثر إصابته في العدوان الصهيوني، واستشهد صباحًا متأثرًا بجروحه.

وأصيب شلح في قصف استهدف في حي الشجاعية في 5 أغسطس الماضي.

ويُشار إلى أنه في الـ 5 من أغسطس الماضي، بدأ كيان الاحتلال الصهيوني عدواناً جوياً استهدف العديد من الأهداف التابعة لـ"سرايا القدس" وعلى رأسها اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد تيسير الجعبري في إحدى الشقق في بناية بمدينة غزة.

وجدير ذكره أنه أسفر العدوان الصهيوني في حينه عن استشهاد 49 شهيدًا، منهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة العشرات بجراحٍ متفاوتة، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

فلسطين اليوم

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