نائب قائد البحرية الايرانية يلتقي بعائلات شهداء مدمرة دنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الادميرال فرامرز بماني، نائب قائد البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برفقة اللواء البحري حسين ركني بور، نائب رئيس أركان البحرية، نيابةً عن اللواء البحري شهرام إيراني، بعائلات الشهيدين عبد اللهي وأبكر، من شهداء المدمرة دينا في حرب رمضان.

وفي هذا اللقاء، أشاد اللواء البحري بيماني بذكرى شهداء المدمرة دينا، قائلاً: "لقد سطّروا صفحةً ذهبيةً في تاريخ القوات المسلحة المجيد بتضحيتهم بأرواحهم دفاعاً عن شرف وأمن واستقلال إيران الإسلامية".

وأضاف: إن عائلات الشهداء هي امتدادٌ لمسيرة الشهداء، وصبرهم وثباتهم في الحفاظ على قيم الثورة الإسلامية جديران بالتقدير والاحترام.

وأكد نائب قائد القوات البحرية أن أسماء شهداء المدمرة دنا وذكراهم ستبقى خالدة في البحرية، قائلاً: "من واجبنا اليوم تكريم مكانة الشهداء المشرفة، والسعي لتحقيق مُثلهم وأهدافهم في خدمة الشعب والدفاع عن الوطن الإسلامي".

وفي سياق هذا اللقاء، شاركت عائلتى الشهيدين عبداللهي وآبكار ذكرياتهم عن الشهداء الأجلاء، وأعربت عن تقديرها لحضور مسؤولي القوات البحرية واهتمامهم بعائلات الشهداء.

وفي الختام، تم الاحتفال بهذا اللقاء بتقديم لوحة تذكارية لعائلات هؤلاء الشهداء الأعزاء، تكريماً لمكانة شهداء المدمرة دنا المشرفة، ولصبر عائلاتهم وثباتهم.

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