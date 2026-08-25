غاري لينيكر يدعم ناشطا مناهضا للصهيونية.. شارك منشوره وتحدى اللوبي

أفادت وكالة مهر للأنباء أكدت صحيفة "ديلي تلغراف" أن غاري لينيكر، مقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي" السابق، شارك منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يربط بين الصهيونية والنازية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لمراسلها دومينيك بينا، إلى أن لينيكر أعاد نشر مقطع فيديو للناشط المناهض للصهيونية توني غرينستين، الذي برأته هيئة محلفين الأسبوع الماضي من تهمة واحدة تتعلق بالدعوة إلى دعم حركة حماس.

وتابعت أن لينيكر عبّر بوضوح خلال السنوات الأخيرة عن دعمه لفلسطين وانتقاده لإسرائيل، كما غادر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" دون الحصول على تعويض مالي في عام 2025، بعد جدل أثير حول معاداة السامية.

وأوضحت أن هيئة محلفين برأت غرينستين من التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بالدعوة إلى دعم منظمة محظورة.

وفي مقطع فيديو لكلمته خارج محكمة "كينغستون كراون كورت"، شاركه لينيكر وأبدى إعجابه به، قال الناشط البالغ من العمر 72 عامًا: "قررت هيئة محلفين مكونة من 12 رجلًا وامرأة أنني لست إرهابيًا، وأن معارضة الإبادة الجماعية في غزة لا تعد إرهابًا".

وأضاف غرينستين: "لقد وقفت هنا بصفتي يهوديًا وأوضحت لهيئة المحلفين أن معارضتي للصهيونية تنبع من كوني يهوديًا، وأن الصهيونية تندرج ضمن نهج النازيين الذين اضطهدوا اليهود".

وتشير الصهيونية إلى الاعتقاد بحق الشعب اليهودي في تقرير المصير.

وقال غرينستين أيضًا: "علينا أن نستمد الأمل من هذا الأمر، لأن هناك أشخاصًا آخرين لا يزالون يواجهون المحاكمة، وهم مجموعة 'فيلتون 25'، وعلينا الدفاع عن كل واحد منهم؛ فمعارضة الإبادة الجماعية ليست جريمة، بل إن تزويد إسرائيل بالأسلحة لارتكاب إبادة جماعية هو الجريمة. وهذه هي طبيعة النظام القضائي؛ فهم يقاضون الأشخاص الخطأ".