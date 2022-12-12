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١٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:٤٧ م

الاحتلال الامريكي يسرق 37 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق

الاحتلال الامريكي يسرق 37 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق

صرح مصدر مطلع عن خروج 37 صهريجا محملا بمادة النفط السوري من الاراضي السورية متجهة الى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت مصادر مطلعة ان الصهاريح اجتازت الحدود السورية الى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية صباح اليوم الاثنين.

وكانت قوات الاحتلال الاميركي قد سرقت الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من ٦٦ آلية غالبيتها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من حقول النفط السورية الى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.

وبذلك فان قوات الاحتلال الاميركي لا زالت تواصل سرقاتها لنفط سوريا وكذلك القمح من المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة بالتعاون والتنسيق مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها وتخرج الكميات المسروقة عبر معابر غير شرعية التي فتحتها على جانبي الحدود بين سورية والعراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1928756

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