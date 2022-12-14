تركيا ... اعتقال 44 شخصاً في إسطنبول بتهمة العمل لمصلحة الموساد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت قناة "هابر" التركية، أنّ "العملية استهدفت محققين خاصين تجسّسوا لمصلحة الموساد، من خلال مراقبة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية في تركيا".

وبيّنت القناة أنّ "44 من الموقوفين نَقلوا إلى الموساد معلومات عن الفلسطينيين في مقابل أموال"، مشيرةً إلى أنّ أحد المعتقلين هو إسماعيل يتيم أوغلو، الرئيس المؤسس لجمعية المباحث الخاصة، التي أُسّست عام 2007.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، كشفت وسائل إعلامٍ تركية تفكيك شبكة تجسسٍ تعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي، موضحةً أنّ "الشبكة مكوَّنةٌ من 15 شخصاً من جنسيات عربية، أُوكلت إليها مهمّة جمع معلوماتٍ عن الفلسطينيين وعن تركيا".

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