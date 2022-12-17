تقنية "إنتاج الكربون المنشط من البيتومين الطبيعي" الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي دارايي الذي يدير حاليا مشروع استكمال تقنية "إنتاج الكربون المنشط من البيتومين الطبيعي" في ايران وزيادة قدرتها الإنتاجي إلى 200 طن في السنة، صرح انه سيتجنب بيع البيتومين الطبيعي خاما بعد تكامل تقنية انتاج الكربون المنشط منه.

وأشار إلى ان ايران تمتلك ثالث أكبر احتياطي من البيتومين الطبيعي في العالم، حيث يتواجد هذا الاحتياطي في غرب وجنوب غرب البلاد، مبينا: "لقد وضعنا خطط لاستكمال مشروع هذه التقنية لتجنب بيع هذه المناجم خاما وكذلك لمنحها قيمة مضافة".

واوضح انه يتم توفير قسم كبير من حاجة البلاد الى الكربون المنشط عبر الاستيراد من الخارج حاليا، مضيفا: " ولكن الآن تم إنشاء وتركيب وتشغيل جميع معدات خط الإنتاج في موقع التصميم. وفي أكتوبر من هذا العام انتجنا بعض الكربون المنشط بشكل تجريبي، حيث بعد إصلاح بعض العيوب الصغيرة اصبح الخط جاهزا للإنتاج، ويمكننا الإعلان عن انتهاء المشروع حاليا".

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