سفير ايران بالنمسا: حقوق الانسان أصبح أداة في جعبة الأدوات السياسية للأوروبيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد السفير الايراني في النمسا ان حقوق الانسان هي مجرد أداة في جعبة الأدوات السياسية للدول الاوروبية . وخاطب اردكاني في تغريدة على تويتر الاوروبيين قائلا " هل تم حتى الان استدعاء ممثل الكيان الاسرائيلي بسبب الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان ضد الاطفال والنساء ؟ ام الآخرين الذين قامت حكومتهم باعدام 81 شخصا في يوم واحد ؟

واضاف اردكاني : ان الدول الاوروبية وتحت ذريعة حقوق الانسان والادعاءات الخاوية حول مشاركة ايران في حرب اوكرانيا، قامت باتخاذ مواقف تدخلية ومتناقضة ومرفوضة وفرضت حظرا جديدا على ايران.

وفی وقت سابق انتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أيرلندا سيمون كافوني، بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان.

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