قائد الثورة الاسلامية: حادثة شاهجراغ الإرهابية فضحت الامريكيين المنافقين

وقال سماحة القائد ان هذه الحادثة فضحت الامريكيين وحقدهم لانهم هم الذين اسسوا داعش، مضيفا: يجب على المؤسسات الثقافية والفنية الانتباه إلى هذه الحادثة الكبيرة مثل عاشوراء وغيرها من القضايا التاريخية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

واعتبر سماحة آية الله الخامنئي ان حادثة مرقد شاهجراغ الارهابية تختلف تماما عن الحوادث الإرهابية الأخرى لانها تسببت فضيحة مزدوجة للعدو، مضيفا: بالإضافة إلى القتلة والخونة، فإن داعمي ومؤسسي داعش ايضا متورطين في هذه الجريمة. إنهم كذابون ومنافقون لدرجة يرفعون راية حقوق الإنسان بالكلمات، لكنهم في الواقع يخلقون مجموعات إرهابية خطيرة.

وأوصى سماحة القائد المؤسسات الثقافية والإعلامية بالإنتاج الفني لهذه الحادثة وغيرها من القضايا التاريخية وأضاف:قصرت الوسائل الاعلامية والدعائية فيما يخص القضايا المتعلقة بأحداث وتاريخ الثورة الإسلامية وجرائم الأعداء الى درجة ان جيلنا الشاب لا يملك الكثير من المعلومات حول الأحداث الماضية، بما في ذلك جرائم زمرة خلق الارهابية.