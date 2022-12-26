مسؤول إيراني: الافراج عن أكثر المُعتقلين خلال أعمال الشغب الأخيرة

وفي إشارة منه إلى زيارات القضاة الخاصين في القضايا الأخيرة للسجون ولقاءاتهم المباشرة مع الموقوفين في هذه القضايا، اوضح ان الفين و239 قاضيا خاصا بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوة القضائية في طهران، زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية، السجون وتحدثوا مباشرة مع السجناء.

وأعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، في 13 ديسمبر ، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب.

وقال إنه “تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية”.

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