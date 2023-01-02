وزارة الأمن تعلن عن اعتقال العناصر الأصليين لتمويل زمرة خلق الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بوزارة الأمن عن اعتقال أكبر شبكة تمويل وتجهيز للفرق العملياتية لزمرة خلق الارهابية .

وتم اعتقال 6 من العناصر الرئيسية للشبكة في سلسلة عمليات في نفس الوقت وفي عدة محافظات الایرانیة، وتم استدعاء 10 أشخاص وعدد آخر مطلوبين للتحقيق.

وكانت هذه الشبكة الواسعة مسؤولة عن تحويل الأموال من الخارج بأساليب متطورة لغسيل الأموال وتوفير المعدات المختلفة للفرق العملياتية الإرهابية للمنافقين.

ويعتبر قائد الشبكة المذكورة أعلاه، علي محمد دولتي أحد العناصر المهمة للمنافقين وله مكاتب ومؤسسات في الإمارات وهولندا ويعمل كوسيط بين البانيا والامارات وهولندا لتمويل الإرهاب والخدمات اللوجستية.

ومن بين العناصر المعتقلين والد أحد العناصر التنفيذية للفرق الإرهابية الذي تم اعتقاله منذ ما يقرب من 3 سنوات وبسبب انتسابه بإحدى الجامعات الصناعية المهمة في البلاد، شاهدنا هجوم واسع من قبل وسائل الإعلام المعادية لأمن البلاد.

وجدير بالذكر أن لهذا الشخص أيضًا تاريخًا في الانتماء إلى جماعة المنافقين والحكم عليه بالسجن لنفس الجريمة.

وتتواصل التحقيقات حول الشبكة المذكورة أعلاه والأطراف المرتبطة بها، كما ستتم محاكمة العناصر التي تعيش في الخارج من خلال الشرطة الدولية (الانتربول) بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المنظمة.

كما يتم تذكير الدول المضيفة للمنافقين، بما في ذلك ألبانيا وهولندا والإمارات، أنه نظرًا لطبيعة إجرام هذه المجموعة، فإن وجودهم في أي دولة ليس له ولن يكون مثمرًا إلا لتأجيج الأعمال الإرهابية غير المشروعة في تلك البلدان.

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