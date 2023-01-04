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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٤٠ م

مسؤولة أمريكية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

مسؤولة أمريكية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

قالت عضو برلمان ولاية ماساتشوستس الأمريكية، جيمي زحلاوي بيلسيتو، إن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت بيلسيتو في تغريدة عبر "تويتر": "يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بأن الإدارة الإسرائيلية هي نظام إرهابي بلطجي يديره نظام الفصل العنصري ومهمتها قتل الفلسطينيين"، مشددة على أن "القتل والاستيلاء على الأراضي لا علاقة له بمعاداة السامية، إنه إبادة جماعية".

ووصفت منظمة العفو الدولية في تقرير في فبراير 2022 قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد الفصل العنصري، الذي يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.

وقالت إن إسرائيل فرضت "نظاما مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود".

وقال إسرائيل إنها ترفض جميع "الادعاءات التي جاءت في التقرير".

المصدر: RT

/انتهى/

رمز الخبر 1929472

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