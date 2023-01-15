  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٥٨ م

طهران تکتسي باللون الابیض بعد أن غطتها الثلوج +فيديو

طهران تکتسي باللون الابیض بعد أن غطتها الثلوج +فيديو

شهدت العاصمة الايرانية طهران انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج حيث غطت الثلج اغلب مناطقها.

تحميل 20 MB

   

رمز الخبر 1929752

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات