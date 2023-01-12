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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٤٣ م

عدسة مِهر؛

الأبيض الجميل ضيفاً على العاصمة طهران لليوم الثاني على التوالي

الأبيض الجميل ضيفاً على العاصمة طهران لليوم الثاني على التوالي

يستمر تساقط الثلوج، لليوم الثاني على التوالي، على مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران، ليرسُم البهجة ويلقي بالأمل على الجميع.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إيران تشهد انخفاضاً بسيطاً لدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة حتى مساء اليوم.

ومازال الزائر الأبيض الجميل، يُلقي بِكُراته البيضاء على العاصمة طهران، لليوم الثاني على التوالي، ليزين شوارعها بلونه الأخّاذ الباعث على البهجة والأمل.

ويعرض هذا الفيديو، الذي التقطته عدسة وكالة مهر للأنباء، جانب من منظر الثلوج الرائع في منطقة شمال العاصمة طهران.

وتشهد محافظات إيرانية عديدة تساقط للثلوج خلال الأيام الأخيرة، كمشهد المُقدّسة وهمدان وسمنان وغيرهم من المحافظات الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1929669

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