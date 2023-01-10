توقف حركة قطار طهران إلى شيراز بسبب تساقط الثلوج بكثافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهرداد أنصاري: "واجه القطار المتجه من طهران إلى شيراز مشكلة فنية، صباح اليوم الثلاثاء، بين محطتي مدينة شهرضا وأباده".

وتابع: "توقف هذا القطار الذي يقل حوالي 300 راكب، عن الحركة حوالي الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وتم إرسال قطار إغاثة إلى مدينة أباده لإصلاح المشكلة الفنية".

وأشار المدير العام لسكة حديد فارس: "انه بعد إصلاح الخلل، سيعود الركاب إما بنفس القاطرة أو ينقلون إلى شيراز بقطار الإغاثة".

وبدوره، صرح مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة فارس،عبداللهي، حول هذا الحادث: "انه توقف هذا القطار عن الحركة بسبب تساقط الثلوج بكثافة في أباده".

وأوضح عبداللهي: "انه لا مشاكل للركاب، وتم إرسال قاطرة بديلة لنقل الركاب بأمان إلى شيراز".

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