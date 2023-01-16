النشيد "سلام يا مهدي" الذي دخل القلوب دون استئذان يصل إلى ولاية كاليفورنيا

وكالة مهر للأنباء، سلام يا مهدي، النشيد واللحن الذي دخل القلوب دون استئذان، وضج به العالم الإسلامي، وصل إلى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجموعة من 5 أفراد ومن خلفهم جالية صغيرة تعيش في مدينة Bell في مقاطعة لوس أنجليس عكفت على تنفيذ نسخة خاصة من النشيد تحاكي واقع الحياة وترسل سلامها إلى الحجة المنتظر. النشيد صور بدعم من أبناء الجالية اللذين ينتسب غالبيتهم إلى مدينة يارون في جنوب لبنان.

وعلى الرغم من العارض الصحي الخطير الذي أصاب الأخ قاسم سعد وهو منتج ومخرج ومصور العمل، كان الإصرار على المتابعة حتى النهاية والالتزام بمواعيد التصوير بشكل شبه كامل. سلام يا مهدي رسالة متواضعة في الفضاء الافتراضي تؤكد التمسك بحرية التعبير الديني التي يضمنها دستور البلاد في زمن تشيع فيه الدعوات الشاذة والمشبوهة. وهو رسالة حب إلى الإمام المنتظر أن يا سيدي أقبل منا لك العهد.

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