قائد الثورة يمنح البطل "علي لندي" لقب الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، اية الله علي الخامنئي، وافق على طلب رئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى اعتبار الفتى البطل "علي لندي" شهيداً.

وأشار السيد غازي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين، في رسالة وجهها إلى قائد الثورة الاسلامية، إلى تضحية علي لندي الذي ضحى بحياته لإنقاذ حياة اثنين من المواطنين وتوفي أمس متأثراً بحروق شديدة وطالب بأن يعتبر هذا الشاب الشجاع شهيداً، وهو ما وافق عليه آية الله الخامنئي.

يذكر ان الشاب اليافع علي لندي (15 عاما) من اهالي مدینة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، ضحى بنفسه قبل أسبوعين من اجل انقاذ جارتيه من الحريق. وتمكن الطفل البطل من إنقاذهما لكنه توفي مساء الجمعة في المستشفى، متأثرًا بحروق شديدة اصيب بها./انتهى/