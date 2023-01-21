وصول أول شحنة من سيارات شركة سايبا الايرانية الى فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه حضر وزير النقل الفنزويلي الى المرفأ الذي وصلت اليه شحنة من صادرات سيارات شركة سايبا الايرانية والتي تشمل الف سيارة من طرازي كوئيك وساينا، واشرف بنفسه على عملية تفريغ الحاويات التي تحمل هذه السيارات.

وقد تم ابرام عقد شراء هذه السيارات في نوفمبر الماضي بين شركة سايبا الايرانية المصنعة للسيارات وبين فنزويلا.

ومن المتوقع ارسال دفعة ثانية من هذه السيارات الى فنزويلا ويبلغ عددها الفي سيارة فور استكمال عملية الشحن.

ونظرا الى طلب فنزويلا لاستيراد 200 الف سيارة من شركة سايبا الايرانية ، اتفق الجانبان على اعادة تشغيل خط انتاج سيارات شركة سايبا في فنزويلا.

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