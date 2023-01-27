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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٥٥ م

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

70 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ذكرت مصادر مقدسية، أن 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وحسب المصادر المقدسية، فقد انتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وتظاهر فلسطينييون عند المسجد القبلي، وأمام مسجد قبة الصخرة عقب صلاة الجمعة، تنديدا بمجزرة جنين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهمجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930124

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