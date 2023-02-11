قطر وعمان والكويت والامارات تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأت دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة الامارات، الجمهورية الاسلامية الايرانية بحلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.

وأرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت برقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي هنأه فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.

كما ارسل امير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح برقية هنأ فيها حلول الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران .

وقدمت وزارة الخارجية العمانية في رسالة تهانيها بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وارسل رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ايضا برقيتي تهنئة لرئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية./انتهى/