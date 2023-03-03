لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "المحادثات التي عقدت في نيودلهي عقدت في جو ودي.. وجرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية. وتم تحديد الحاجة الملحة لتكثيف الجهود على جميع مسارات التطبيع الأرمني الأذربيجاني وفقا للاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر 2020، 11 يناير و26 نوفمبر 2021، و31 أكتوبر 2022".

كما لفت البيان إلى أن الوزرين ناقشا قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، وبحثا أطر ونهج تعزيز التعاون المشترك على المنصات الدولية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح مؤخرا خلال عقده لقاء مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في زيارته لباكو أواخر شهر فبراير الماضي، بأن الجانب الروسي مستعد لتنظيم مفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان حول معاهدة سلام.

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