باقري كني يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن استقبل النائب السياسي لوزارة الخارجية الايراني، علي باقري ، وكيل وزارة الخارجية الكويتية، منصور عباد العتيبي، في طهران اليوم الإثنين ، وبحث معه حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية والتعاون الدولي وتعاون البلدين في المحافل الدولية.

وأشار علي باقري في هذا اللقاء إلى الجهود المكثفة المبذولة للنهوض بالعلاقات الثنائية في إطار سياسات حكومة آية الله رئيسي القائمة على توسيع العلاقات مع الجيران ، مؤكدا استمرار هذه الجهود في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والقنصلية والثقافية.

ولفت باقري إلى العلاقات الجيدة بين البلدين ، ودعا إلى زيادة المشاورات والمباحثات السياسية والإسراع في تنفيذ التفاهمات الثنائية.

ومن جهته، أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي ، خلال لقائه مع علي باقري ، بسياسة الجوار للحكومة الايرانية ، وأعرب عن أمله في أن تقود هذه السياسة إلى تقدم وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي وتحسين الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية لاستئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات.

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