السوداني: العراق ترفض ان تكون الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد شياع السوداني في ملتقى السليمانية، ان "الحكومة تبنت برنامجاً وزارياً يتعهد بتقديم الخدمات للمواطنين وحققنا نسب كبيرة في بنود البرنامج الوزاري".

وبين: "لأول مرة نجحنا بان تكون الموازنة لثلاث سنوات والموازنة ستترجم عملياً البرنامج الحكومي"، مضيفا ان "الموارنة العامة ستكافح الفقر وتوفر الخدمات".

وأضاف رئيس الوزراء ان "اللقاءات في أربيل كانت مثمرة، وندعم جهود توحيد الصف العراق غير القابل للتقسيم"، مشيرا الى ان "القوة العراقية تنبع من الدستور ونتطلع إلى شراكات مستدامة مع الشعوب الصديقة".

وتابع: "لن نقبل بان تكون أرض العراق منطلقا لتهديد دول الجوار"، مبينا ان "الحكومة أولت أهمية لتدعيم قوات حرس الحدود".

ولفت السوداني الى ان "العراق لن يكون ممراً للاعتداء على دول الجوار وعلى الجميع احترام سيادتنا ولدينا العديد من المشاريع لمواجهة التغير المناخي".

وأكد، ان "العراق سيبقى قوياً بتماسك مكوناته"، منوها الى ان "العراق يجب أن يكون مستقراً بعيدا عن الصراعات".

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