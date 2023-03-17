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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٩:٥٨ م

على وقع الإضرابات.. شوارع باريس تغرق بالنفايات

على وقع الإضرابات.. شوارع باريس تغرق بالنفايات

بلدية باريس تعلن أنّ 10 آلاف طن من النفايات تراكمت في العاصمة الفرنسية مع استمرار الإضراب، ونواب فرنسيون يتقدمون إلى البرلمان بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت بلدية باريس، اليوم الجمعة، أنّ 10 آلاف طن من النفايات تراكمت في العاصمة الفرنسية مع استمرار إضراب عمال النظافة احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد.

وتراكمت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس آلاف الأطنان من القمامة التي لم يتم جمعها بسبب الإضرابات المستمرة للنقابات المعارضة لتعديلات نظام المعاشات التقاعدية.

وكان عمال النظافة وجمع النفايات التابعين لبلدية باريس صوتوا صباح الثلاثاء لمواصلة إضرابهم إلى 20 آذار/مارس على الأقل.

وتملأ حاويات القمامة المكتظة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة شوارع مؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية.

/انتهی/

رمز الخبر 1931613

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