على وقع الإضرابات.. شوارع باريس تغرق بالنفايات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت بلدية باريس، اليوم الجمعة، أنّ 10 آلاف طن من النفايات تراكمت في العاصمة الفرنسية مع استمرار إضراب عمال النظافة احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد.

وتراكمت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس آلاف الأطنان من القمامة التي لم يتم جمعها بسبب الإضرابات المستمرة للنقابات المعارضة لتعديلات نظام المعاشات التقاعدية.

وكان عمال النظافة وجمع النفايات التابعين لبلدية باريس صوتوا صباح الثلاثاء لمواصلة إضرابهم إلى 20 آذار/مارس على الأقل.

وتملأ حاويات القمامة المكتظة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة شوارع مؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية.

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