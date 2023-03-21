وزیر الدفاع الايراني يهنيء نظراءه في الدول التي تحتفل بعید نوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني " محمد رضا آشتياني" في برقيات منفصلة نظراءه في الدول التي تحتفل بعيد نوروز بهذا العيد الحضاري.

وأشار الوزير في برقياته الى حلول ربيع الطبيعة الذي يعتبر حامل رسالة النشاط والحيوية وحياة الطبيعة، معتبرا اياه بأنه رمز للتطور وفرصة لتعميق أواصر الصداقة وتعزيز القواسم المشتركة والتضامن الحضاري بين الدول وشعوب المنطقة والعالم للتوصل الى تعايش عادل وسلام وأمن مستقر.

وأعرب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في هذه البرقيات عن أمله بالمزيد من التوفيق والنجاح للشعوب والحكومات والقوات المسلحة للدول التي تحتفل بعيد نوروز الحضاري.

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