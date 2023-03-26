قائد الثورة الإسلامية يخصص مبلغا للإفراج عن سجناء الجرائم غير المقصودة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية، يُحصص كل عام، مبالغ للإفراج عن المُدانين ماليا والمدانين بارتكاب الجرائم غير المتعمدة في البلاد.

وهيّأَ سماحته هذا العام، الأرضیة للإفراج الجماعي عن المُتهمين بجرائم مالية والمحكوم عليهم بدفع مستحقات بسبب الحوادث التي وقعت في ورش العمل وحوادث السير وذلك بتخصیص مبلغ 15 ملیار ریال لإطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق، خصص قائد الثورة الإٍسلامية مبلغ 50 مليار ريال، خلال زيارته لمحافظة كرمانشاه غرب البلاد، للافراج عن 240 سجينا مدانا بارتكاب جرائم غير متعمّدة كما خصص 10 مليارات ريال خلال زيارته لبجنورد حيث اطلق سراح 125 سجينا ماليا.

وفي سياق مُتصل، وافق قائد الثورة الإٍسلامية في إيران، في وقت سابق خلال أعياد شعبان، على العفو وتخفيف عقوبة عدد كبير من المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورة والمحاكم العسكرية، بعد الاقتراح الذي رفعه رئيس السلطة القضائية الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

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