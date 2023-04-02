وزير الخارجية الياباني يشير إلى أهمية العلاقات المستقرة بين اليابان والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هاياسي في لقائه مع نظيره الصيني، تشين قانغ، أثناء زيارته إلى بكين، اليوم الأحد: "تواجه العلاقات بين اليابان والصين العديد من التحديات والقضايا العالقة الجدية. وهي الآن في مرحلة بالغة الأهمية، ولذلك أريد أن أجري تبادلا صريحا لوجهات النظر".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن طوكيو تريد أن تبذل قصارى جهدها على مختلف المستويات لبناء "علاقات بناءة ومستقرة".

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن الوزير الياباني طالب أيضا الإفراج السريع عن مواطن ياباني ومسؤول رفيع المستوى من شركة "Astellas" للأدوية تم احتجازه في نهاية مارس الماضي بشبهة القيام بأنشطة استخباراتية.

وصرحت الوكالة أنه من المخطط أن يجري هاياسي لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، متابعة أن الجانب الياباني سيدعو الصين إلى مزيد من "الإجراءات المسؤولة" فيما يتعلق بروسيا في ضوء النزاع الأوكراني.

وصرحت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، أن الصين جاهزة لتحريك بناء العلاقات البناءة والمستقرة مع اليابان وتعميق التعاون والتفاعل معها، مشيرة إلى أن "الحفاظ على التطوير الثابت والصالح للعلاقات الثنائية يتفق مع المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة كلها".

المصدر: نوفوستي

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