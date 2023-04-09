منذ بداية الأزمة المالية .. الأميركيون يسحبون نصف ترليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لتقرير المجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نقلته شبكة "آر تي" في الفترة من 1 إلى 29 مارس/ آذار، أخذ الأميركيون ما يقرب من 499 مليار دولار من حساباتهم، وهذا الرقم هو الأكبر منذ عام 1973.

يتم أخذ الأموال من قبل أولئك الذين لديهم حجم ودائع يزيد عن 250.000 دولار، وهو الحد الأقصى لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

ويقول ألكسندر أبراموف، رئيس معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة لـ"آر تي": "يخشى الناس ألا تتمكن البنوك من إعادة مدخراتهم إليهم".

في وقت سابق، توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، نمو اقتصاد البلاد وتراجع التضخم.

وأشارت إلى أنه على خلفية الشائعات العديدة حول مشاكل وشيكة في اقتصاد البلاد، لا يزال سوق العمل مستقرًا إلى حد ما.

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